Українців просять не повертатися додому до весни з-за кордону

Очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук закликала українців, які зараз перебувають за кордоном, не повертатися додому до весни. Це пов’язано із пошкодженням нашої енергосистеми російськими обстрілами, пише ZN.UA.

«Ви бачите: Росія перейшла до терору цивільного населення, вона не може воювати з армією, вона програє на полі бою… Буду просити не повертатися, нам треба пережити зиму. На жаль, мережі не витримають, ви бачите, що робить Росія… Не треба цього робити. Якщо є можливість – залишитися, поки що перезимувати за кордоном», – заявила Верещук в ефірі телемарафону.

Нагадаємо, масштаб пошкоджень внаслідок ударів російських терористів по енергетичній інфраструктурі західних областей України 22 жовтня перевищив наслідки атаки 10–12 жовтня.

Водночас голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький розповів, що ситуація довкола енергосистеми України контрольована. За його словами, наразі важко уявити, аби українців могли б залишитись без світла на тижні або ж місяці.

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