Росія з початку війни зробила 85 атак на енергетичну інфраструктуру України

З початку повномасштабного вторгнення росія 85 разів атакувала обʼєкти електроенергетики, з них 51 – у жовтні.

Про це повідомляє видання Бабель із посиланням на генпрокурора Андрія Костіна.

Найбільше ударів по обʼєктах критичної інфраструктури було:

у Дніпропетровській області – 8;

Львівській – 6;

Вінницькій – 5;

Сумській – 4;

Харківській – 4;

у Києві – 4.

20 жовтня по всій Україні запровадили обмеження на постачання електроенергії. Офіс президента попередив про відключення електрики по всій країні. Влада заявила, що від російських атак постраждало 40% енергетичних обʼєктів країни. 21 жовтня в Україні відновили 253 з 580 пошкоджених обʼєктів енергетичної інфраструктури.

Агентство Телевидения Новости