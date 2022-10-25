Росія з початку війни зробила 85 атак на енергетичну інфраструктуру України
З початку повномасштабного вторгнення росія 85 разів атакувала обʼєкти електроенергетики, з них 51 – у жовтні.
Про це повідомляє видання Бабель із посиланням на генпрокурора Андрія Костіна.
Найбільше ударів по обʼєктах критичної інфраструктури було:
у Дніпропетровській області – 8;
Львівській – 6;
Вінницькій – 5;
Сумській – 4;
Харківській – 4;
у Києві – 4.
20 жовтня по всій Україні запровадили обмеження на постачання електроенергії. Офіс президента попередив про відключення електрики по всій країні. Влада заявила, що від російських атак постраждало 40% енергетичних обʼєктів країни. 21 жовтня в Україні відновили 253 з 580 пошкоджених обʼєктів енергетичної інфраструктури.