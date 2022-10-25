Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:15
Просмотров: 78

За відмову приймати рублі окупанти обіцяють карати підприємців Херсонщини

За відмову приймати рублі окупанти обіцяють карати підприємців Херсонщини

Окупанти каратимуть підприємців Херсонщини за відмову приймати рублі.

«За саботаж рішень адміністрації чекатиме покарання – аж до видворення на територію України», – повідомляє один із проросійських телеграм-каналів, посилаючись на так звану «владу» регіону. Про це пише видання Мост.

Нагадаємо, що на територіїї Херсонщини і Херсона – зокрема продовжує стрімко знижуватися курс рубля до гривні.

На 22 жовтня за 1 російський рубль в обласному центрі давали 20 українських копійок, при тому, що раніше – 72.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 