За відмову приймати рублі окупанти обіцяють карати підприємців Херсонщини

Окупанти каратимуть підприємців Херсонщини за відмову приймати рублі.

«За саботаж рішень адміністрації чекатиме покарання – аж до видворення на територію України», – повідомляє один із проросійських телеграм-каналів, посилаючись на так звану «владу» регіону. Про це пише видання Мост.

Нагадаємо, що на територіїї Херсонщини і Херсона – зокрема продовжує стрімко знижуватися курс рубля до гривні.

На 22 жовтня за 1 російський рубль в обласному центрі давали 20 українських копійок, при тому, що раніше – 72.

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