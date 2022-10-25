Прикордонники затримали харків’янина при спробі втекти до Угорщини

Мешканця Харкова, який намагався незаконно потрапити до Угорщини затримали учора ввечері військовослужбовці відділу прикордонної служби «Косине» Мукачівського загону.

Під час патрулювання, близько 21 години прикордонний наряд відділення «Велика Бийгань» побачив на відстані 10 метрів до кордону невідомого чоловіка. Молодик не зміг пояснити мету свого перебування у прикордонні. У наплічнику чоловіка знаходились грошові кошти, особисті речі та змінний одяг.

Для проведення фільтраційних заходів спритника доставили до прикордонного підрозділу. Під час перевірки прикордонники встановили, що 21-річного харків’янина розшукують правоохоронці за скоєння злочину передбаченого ч.4 ст. 187 ККУ «Розбій».

Про даний факт прикордонники повідомили співробітників Берегівського районного відділення поліції , після чого у встановленому порядку передали їм затриманого.

Агентство Телевидения Новости