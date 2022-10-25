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Затримано двох чоловіків, які працювали у так званій «Народній міліції Ізюма»

Затримано двох чоловіків, які працювали у так званій «Народній міліції Ізюма»

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом чоловікам за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації м. Ізюм 21-річний місцевий мешканець погодився на пропозицію російських військових та обійняв посаду «поліцейського патрульно-постової служби» у псевдоправоохоронному органі, так званій «Народній міліції м. Ізюм».

Інший підозрюваний – 44-річний ізюмчанин, який також погодився співпрацювати з окупантами та став «водієм чергової частини». Він возив «поліцейських» за необхідними адресами, а також ремонтував службові автівки.

24 жовтня двох колаборантів затримано на Харківщині в порядку ст. ст. 208, 615 КПК України. Наразі прокурором обласної прокуратури ініційовано перед судом питання про обрання обом підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Агентство Телевидения Новости

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