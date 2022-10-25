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У деокупованому Куп’янську розпочали підключати газ

У деокупованому Куп’янську розпочали підключати газ

Не зважаючи на системні обстріли ворогом Куп‘янська, після ремонтів перебитих газогонів розпочато пуск газу у будинки міста.

За один день фахівці «Харківгазу» підключили до енергоресурсу 1,5 тисячі будинків куп’янчан, повідомляє ХОВА.

Тривають роботи з відновлення газопостачання в приватний та багатоквартирний сектор міста.

Загалом, у перший день цього тижня природний газ отримали майже 2,3 тисячі домоволодінь у звільнених громадах Ізюмського, Куп‘янського, Чугуївського, Харківського районів області.

Агентство Телевидения Новости

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