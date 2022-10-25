Сегодня 17:27
Просмотров: 66
У деокупованому Куп’янську розпочали підключати газ
Не зважаючи на системні обстріли ворогом Куп‘янська, після ремонтів перебитих газогонів розпочато пуск газу у будинки міста.
За один день фахівці «Харківгазу» підключили до енергоресурсу 1,5 тисячі будинків куп’янчан, повідомляє ХОВА.
Тривають роботи з відновлення газопостачання в приватний та багатоквартирний сектор міста.
Загалом, у перший день цього тижня природний газ отримали майже 2,3 тисячі домоволодінь у звільнених громадах Ізюмського, Куп‘янського, Чугуївського, Харківського районів області.