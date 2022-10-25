Встановив злочинний вплив у Лозівському районі – судитимуть «кримінального авторитета»

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 50-річного «кримінального авторитета» за фактом умисного встановлення та поширення злочинного впливу (ч. 1 ст. 255-1 КК України).

За даними слідства, мешканець Лозової, який раніше був неодноразово засуджений за вчинення умисних тяжких злочинів, після звільнення з місць позбавлення волі знову вирішив заробляти на життя злочинною діяльністю. Частину «прибутку» обвинувачений пускав на поповнення «злодійської каси» та підтримку осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі.

У період з квітня 2020 по липень 2021 року, маючи статус «кримінального авторитета», зловмисник організував збір «данини» з підприємців м. Лозова та Лозівського району в обмін на «спокійне» ведення бізнесу. Ті, хто відмовлявся платити, ставали жертвами переслідувань – їм погрожували пошкодженням майна та фізичною розправою.

Обвинувачений, діючи спільно з іншими особами, також вимагав неіснуючі борги від мешканців району.

Справу розглядатимуть у Лозівському міськрайонному суді Харківської області.

Також раніше стосовно цього ж чоловіка до суду було направлено обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом вимагання, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень (ч. ч. 1, 2 ст. 189 КК України).

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснювали співробітники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Агентство Телевидения Новости