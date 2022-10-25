Безробітних залучатимуть до громадських робіт: платитимуть 6700 гривень, – Мінекономіки

Уряд активізує механізм залучення безробітних до «Армії відновлення» країни через їх участь у суспільно корисних роботах, за які платитимуть мінімальну зарплату. Про це повідомляють в Міністерстві економіки, пише видання Forbes.

За словами першого віцепрем’єра – міністра економіки Юлії Свириденко, через війну в країні очікується досить високий рівень безробіття – близько 30% за підсумками року.

«Тому уряд розробив і запропонував механізм, за яким тимчасово безробітних можна залучати до виконання суспільно корисних робіт, в яких є потреба в регіонах… Люди, які з різних причин залишились без роботи, зможуть долучитись до «Армії відновлення» країни, а держава оплатить їхню роботу на рівні мінімальної зарплати, яка з жовтня складає 6700 грн», – зазначила Свириденко.

Безробітні зможуть бути залучені до виконання робіт, які мають оборонний характер, робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру.

Наприклад, це може бути: облаштування та укріплення блок-постів, вирубка дерев для формування окопів; заготівля дров для військових та населення; розбір завалів і відновлення житлових будинків чи інших приміщень, пошкоджених у результаті бойових дій; розвантаження гуманітарної допомоги; надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, людям літнього віку та інші види робіт.

Зазначається, що залучатимуться всі працездатні особи, зокрема, зареєстровані безробітні та внутрішньо переміщені особи, які не мають обмежень за станом здоров’я.

«При цьому безробітні отримуватимуть оплату за роботу в розмірі не нижче мінімальної зарплати (6700 грн), що в більшості випадків є вищим, ніж допомога з безробіття. З учасниками таких робіт укладатимуться строкові трудові договори відповідно до КЗпПУ», – кажуть у Мінекономіки.

На сьогодні суспільно корисні роботи вже запроваджені в Сумській та Чернігівській областях.

Агентство Телевидения Новости