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Морг в Ізюмі переповнений тілами, зберігати їх можливості нема: в ХОВА прокоментували ситуацію

Морг в Ізюмі переповнений тілами, зберігати їх можливості нема: в ХОВА прокоментували ситуацію

У місті Ізюм Харківської області катастрофа з моргом. Там немає кому працювати і приміщення не обладнане для зберігання тіл.

Про це в ефірі Громадського радіо розповіла журналістка Катерина Лихогляд.

«Про те, що в морзі відбувається катастрофа мені розповіли місцеві волонтери. Приїхавши ми побачили таку картину: стара будівля, просто відчинена, зайти може будь-хто, і все завалено тілами. Тіла лежать на підлозі, на каталках. Запах такий, що навіть не знаючи, що там морг здогадатися про це не легко. Щоб туди зайти ми одягнули маски і на голови натягнули светри. Більше як хвилину в морзі витримати не змогли. Морг не обладнаний. Немає можливості зберігати тіла», – каже Катерина Лихогляд.

За словами журналістки, те, що з моргом в Ізюмі біда, їй підтвердили і медики місцевої лікарні:

«І біда не лише в плані приміщення і обладнання, а й у тому, що немає людей, які б там працювали. Одну людину вбили окупанти. Інший працівник – паталогоанатом – не з’являється у морзі, причини мені невідомі. У морзі працює лише лаборантка. Вона опікується виключно паперовою роботою. За словами лікарів, лікарня зверталася до області за допомогою у цьому. Тобто область в курсі. Але ситуація наразі така».

За словами директора Департаменту охорони здоров’я ХОВА Максима Хаустова за допомогою Червоного Хреста надано рефрижератор для перевезення тіл, вирішується і кадрова проблема. До вирішення цього питання також залучені військові та Національна поліція.

Агентство Телевидения Новости

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