Руйнування дуже серйозні: Ізюм готується до зими

Навички виживання в екстремальних умовах: в Ізюмі люди навчилися готувати на багатті та використовувати дощову воду. Валентина мешкає в будинку сестри, її квартира знищена.

Валентина

В мене розбита квартира повністю. Нема балкона, вікна вибиті, рами попадали перегородили спальню. Меблі зложилися, навіть не можу одяг витягнути. Навчилася палити вогнище, каву собі роблю цілу годину, потім почала дощову воду збирати у відра.

Старший по багатоквартирному будинку Петро не поспішає розбирати саморобну пічку, на якій готували під час окупації. Перебої зі світлом та газом ще бувають.

Петро

Сюди ставиться кастрюля, сюди дрова. Просто вони догоріли й осталось. Та от дали газ, свет и воду. Сутки побыло, щас нет снова. Когда дадут – не знаю. До войны было 90 квартир, по 3-4 человека в каждой. Осталось 45 человек, сейчас начинают приезжать.

В сусідньому будинку працюють газовики – виявили пошкодження труби, ремонтують.

Юрій, газозварювальник

Где-то около 300 повреждений выявили по городу. Есть такие, что может и не нашли, со временем выявят. Есть такие дома, что вообще разрушены, надо откапывать. Мы из Барвенково приехали на помощь изюмчанам. Свое полатали – приехали на выручку соседям.

За приблизними підрахунками, зараз в Ізюмі мешкає трохи більше 18 тисяч осіб – проти 50 тисяч, що були до війни.

Максим Стрельник, заступник Ізюмського міського голови

Руйнування дуже серйозні. На початку березня окупанти атакували місто і зруйнували більш ніж 80% інфраструктури, в тому числі і житлової. Зараз працюють експерти, проводять оцінку, щоб достовірно встановити реальні показники цих руйнувань.

В першу чергу допомагають пенсіонерам та багатодітним родинам. В квартирі Людмили зараз закривають вибиті вікна. Коли на початку березня вибухнуло поряд з будинком, жінка з чоловіком були вдома, у підвал пенсіонери не спускалися.

Людмила

У коридорі ставили два крісла і з чоловіком сиділи, бо чоловік був хворий у підвал не міг йти. І 10 марта вибило вінка, ми сиділи тут. Отут з рамою вирвало, і тут повиривало. І там в залі. Так воно й було. Чоловік ще був живий – фанерою позакривали. Але неякісно. Їжу на кострі варили.

Чоловік не дочекався звільнення рідного міста. Не витримало серце, каже Людмила. В Ізюмі є й будинки, які відновленню не підлягають.

Максим Стрельник, заступник Ізюмського міського голови

На даний момент до 10 таких багатоповерхівок, які неможливо жодним чином підготувати до зими. Інші постраждали частково, тобто деякі під’їзди зруйновані, деякі вціліли. І експерти зараз з’ясовують, чи можливо в ті квартири, де досі живуть люди, дати електрику і газ. І це десятки таких багатоквартирних будинків.

5 тисяч родин вже підключили до електропостачання, 500 абонентів отримали газ. Роботи тривають. Мобільний зв’язок з’явився, але не у всіх районах, кажуть місцеві.

Євгенія

Появляєтся цивілізація, вже вода біжить, в хаті протопили. Появляється цивілізація і легше дихається. А взагалі як зайшли наші хлопці – зовсім по-іншому це сприймалося. Не то шо оті, полігони в нас по вулицях влаштовували. Хата стоїть, дах пошкоджено, вікна половина цілі. Але ми вдома. І в нас навпроти жили, оті ЛНРовці, Z-кі, V-кі і я їм казала – хлопці, чого ви приїхали, ми вдома і ми нікуди не підемо.

В місцевій школі працюють рятувальники, зведений загін. Цей підрозділ приїхав з Івано-Франківську.

Працюємо в режимі – 10 чоловік несе службу і пожарному підрозділі. Після здачі чергування виїжджаємо на об’єкти, де проводяться роботи по ліквідації аварійної загрози, після чого ми консервуємо даний об’єкт для підготовки до осінньо-зимового періоду. Зараз появилось світло, раніше ми включали генератор, вони заряджали телефони, павербанки, готувати їсти ходили до нас. Люди дякують нам, вони раді тому, що звідси вийшли окупанти і сподіваються, що вже не повернуться.

В школі зруйнований кут будівлі, жодного цілого вікна. Перед тим як заходять рятувальники, об’єкт обстежують сапери. На кожен об’єкт витрачають два-три дні. Після аварійно-рятувальних робіт в будівлі зможуть працювати комунальні служби.





Агентство Телевидения Новости