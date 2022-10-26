ЗСУ відбили атаки окупантів в районах дев’яти населених пунктів, – Генштаб

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 26 жовтня. 245 доба війни.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Іванград, Бахмут, Бахмутське, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське та Тернова.

Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та до 30 авіаційних ударів, здійснив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворожих ударів зазнали райони більш як 40 населених пунктів. Серед них – місто Дніпро і область, Приколотне на Харківщині та Велика Олександрівка Херсонської області.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка білорусь і надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БпЛА по території України.

На Слобожанському напрямку ворог здійснював обстріли з використанням мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вільхуватка, Бударки, Шевченкове, Стрілеча та Дворічна.

На Куп’янському та Лиманському напрямках з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії окупанти не припиняє обстріли в районах населених пунктів Берестове, Першотравневе, Невське, Білогорівка, Сергіївка та Спірне.

За уточненою інформацією, в результаті точкових ударів артилерії Сил оборони, в населеному пункті Новоіванівка Луганської області знищено склад боєприпасів та понад 10 кадирівців. В населеному пункті Сватове також знищено до 10 окупантів та близько 5 вантажних автомобілів з боєкомплектом.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 21 удар. Підтверджено ураження 17 районів зосередження озброєння та військової техніки, 2 опорних пунктів, а також 2 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили 5 ворожих БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, радіолокаційну станцію та інші важливі військові об’єкти окупантів.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости