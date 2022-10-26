В районі Козачої Лопані на міні підірвалася пенсіонерка

Протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати розташовані біля лінії зіткнення та кордону з рф населені пункти Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів Харківської області.

Зокрема з мінометів, ствольної та реактивної артилерії були обстріляні Вільхуватка, Бударки, Шевченкове, Стрілеча, Дворічна, Берестове, Першотравневе та інші населені пункти, повідомляє ХОВА.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби внаслідок ворожих обстрілів поранених серед цивільного населення не зафіксовано. В той же час у Харківському районі біля смт Козача Лопань на міні підірвалася 71-річна жінка, яка пасла кіз. Вона госпіталізована з пораненнями.

Мінна небезпека в Харківській області залишається високою. Піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують роботи з розмінування територій. За минулу добу знешкоджено 291 вибухонебезпечний предмет. Втім, поки розміновуються тільки об’єкти критичної інфраструктури та основні дороги. В ХОВА нагадали про необхідність бути максимально уважними та обережними, не ходити в ліси, поля, узбіччями доріг тощо.

Агентство Телевидения Новости