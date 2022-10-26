В Україні 26 жовтня продовжаться віялові вимкнення світла

В областях України 26 жовтня продовжаться віялові вимкнення електропостачання для стабілізації роботи енергосистеми.

Про це повідомляє «Укренерго», пише Громадське.

Диспетчери підприємства надали операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяг, на який потрібно обмежити споживання електроенергії серед усіх користувачів. Обмеження стосуватимуться північного, центрального, південно-західного, західного, дніпровського та південного регіонів.

Обмеження необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій унаслідок ракетних обстрілів.

У Києві та області вимкнення почалися з 7:45. Графіки вимкнення в інших областях мають публікувати на сторінках обленерго.

Вимкнення мають тривати не більш ніж 4 години. Можлива похибка в межах 30-40 хвилин.

Диспетчери «Укренерго» ухвалюють рішення про тимчасові вимкнення, якщо бачать, що в певному регіоні зростає споживання, а найближчим часом туди неможливо доправити більше електроенергії через завдану росією шкоду.

Тимчасові вимкнення світла потрібні, щоби зменшити навантаження на мережі й уникнути повторних аварій після того, як електромережі постраждали від обстрілів.

В «Укренерго» закликають максимально скоротити споживання електроенергії, зокрема вимкнути енергомісткі прилади, у години пікових навантажень: з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Агентство Телевидения Новости