В Харкові на пожежі врятували трьох людей

За добу з 25 по 26 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 28 оперативних виїздів, з яких:

10 – на ліквідацію пожеж;

1 – на аварійно-рятувальні роботи;

15 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

2 – інші виїзди.

Протягом доби пожеж, що трапились внаслідок ворожих обстрілів, не зафіксовано.

На одній з пожеж, яка була спричинена недбальством під час куріння, вогнеборцями врятовано троє людей. Подія сталася о 21:35 у 16-типоверховому житловому будинку за адресою: м. Харків, в’їзд Фесенківський, 9. Там у квартирі на 5-му поверсі горіло ліжко та домашні речі на площі 2 кв.м. На момент прибуття рятувальників 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини вся оселя була заповнена димом. Озброївшись апаратами захисту органів дихання, ланка газодимозахисної служби відшукала в задимленому приміщенні 3-х чоловіків: 1954, 1967 та 1969 років народження. Їх негайно вивели на свіже повітря та надали допомогу. Після огляду медиками швидкої врятовані від подальшої госпіталізації відмовились.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 291 вибухонебезпечний предмет.

Мешканцям міст Куп‘янська, Ізюма та селища Шевченкове рятувальники доставили 34 т води.

Агентство Телевидения Новости