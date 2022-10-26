В прифронтових районах ОВА мають якнайшвидше забезпечити громадян дровами

Уряд розпочав операцію із забезпечення мешканців прифронтових територій паливною деревиною. На вісім прифронтових областей Уряд перерахував 562,5 млн гривень. Тепер ОВА мають швидко закупити деревину в лісгоспів і безоплатно передати домогосподарствам. Про це повідомила очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук.

«Йдеться про 250 тисяч кубів лісу або 5000 вагонів. Цього має вистачити на 70 тисяч домогосподарств.

Вся деревина має бути доставлена людям. Вчасно і безоплатно!

Попереджаю потенційних зловмисників: навіть не думайте, намагання щось вкрасти каратимуться показово суворо, не ризикуйте.

Закликаю ОВА та лісгоспи діяти дуже оперативно. Бо холоди наближаються, а люди чекають».

Агентство Телевидения Новости