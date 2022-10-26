Після тижня економії електрики в харківському метро знов працюють ескалатори

З сьогоднішнього дня ескалатори на всіх станціях метро входять до звичайного режиму роботи, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Ми змушені були зупинити їх на тиждень через найжорсткішу економію. Сьогодні ми знайшли спосіб увімкнути ескалатори на станціях метрополітену, не порушивши загальний баланс споживання електрики.

Це не означає, що енергетична криза, яку нам створює російський агресор, подолана. Прошу вас – відповідально поставтеся до споживання електроенергії. Нам необхідно заощаджувати електрику. Заощаджувати вдома, на роботі, у місцях громадського користування, на виробництвах, у магазинах, на ринках».

Агентство Телевидения Новости