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Ракетний удар по Дніпру: двоє загиблих, четверо поранених

Ракетний удар по Дніпру: двоє загиблих, четверо поранених

Окупанти запустили ракети по Дніпру ввечері 25 жовтня. Уламки снаряда впали на місцеву АЗС, сталася пожежа. Двоє цивільних загинули внаслідок атаки: вагітна жінка та оператор автомийки, повідомляє Громадське.

Поранено двох жінок та двох чоловіків. Усіх госпіталізували, троє — у важкому стані. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Внаслідок удару по Дніпру знищено комплекс будівель АЗС: автозаправні колонки, автомийку, шиномонтаж і два автомобілі. Ще один автомобіль пошкоджено. Також частково зруйновано магазин та операторську.

Агентство Телевидения Новости

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