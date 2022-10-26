Ракетний удар по Дніпру: двоє загиблих, четверо поранених

Окупанти запустили ракети по Дніпру ввечері 25 жовтня. Уламки снаряда впали на місцеву АЗС, сталася пожежа. Двоє цивільних загинули внаслідок атаки: вагітна жінка та оператор автомийки, повідомляє Громадське.

Поранено двох жінок та двох чоловіків. Усіх госпіталізували, троє — у важкому стані. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Внаслідок удару по Дніпру знищено комплекс будівель АЗС: автозаправні колонки, автомийку, шиномонтаж і два автомобілі. Ще один автомобіль пошкоджено. Також частково зруйновано магазин та операторську.

Агентство Телевидения Новости