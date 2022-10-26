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На Салтівці чоловік вкрав цигарки та спиртне на 12 тисяч гривень

На Салтівці чоловік вкрав цигарки та спиртне на 12 тисяч гривень

Під час комендантської години 37-річний чоловік ножем пошкодив пластикові двері в магазині, розташованому на території Салтівського району у місті Харкові.

Харків’янин викрав з торговельного приміщення цигарки та лікеро-горілчані напої на загальну суму понад 12 тисяч гривень.

24 жовтня чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні крадіжки. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За скоєння злочину зловмиснику загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости

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