Польща взялася масово перевіряти українців, які отримують виплати і повертаються додому: деталі

Майже кожен п’ятий українець у Польщі втратив право на отримання грошових допомог через порушення умов перебування у країні.

У Польщі біженцям з України, які виїхали з країни на понад 30 днів, масово скасовують виплати грошових допомог в межах програм «500+» або «Сімейний капітал опікунський». Про це повідомляє ТСН із посиланням на видання prawo.pl.

Зазначається, що ZUS, на підставі даних прикордонної служби, перевіряє осіб, які виїздять з Польщі на понад місяць, і скасовують таким біженцям виплати соціальних допомог за програмами «500+» або «Сімейний капітал опікунський».

Так, після моніторингу понад 80 тисяч громадян України залишилися без виплат внаслідок тривалого виїзду з Польщі.

ZUS нагадує, що підставою для проведення перевірок та призупинення виплат допомоги громадянам України є:

дані з реєстру прикордонної служби,інформація від самих отримувачів про виникнення обставин, що призводять до втрати права на виплати,інформація від третіх осіб про виїзд громадянина України з Польщі довше ніж на 30 днів;виклик громадян України до ZUS на особисту явку для надання доказів, що підтверджують проживання в Польщі (мають з’явитися протягом трьох днів).

За даними польських прикордонників, за 24 жовтня з Польщі виїхало до України 21,5 тис. осіб.

Тим часом українські біженці все активніше відкривають власний бізнес у Польщі м за 8 місяців їх стало більше на понад 2 тисячі. Українські підприємці найчастіше організовують діяльність у ІТ-сфері, логістиці, індустрії краси. Також українці йдуть на роботу в будівництві, агросекторі, автосервісі.

Нагадаємо, наразі у Польщі працюють над законопроєктом, який передбачає, що не тільки прикордонна служба, а й ZUS та інші муніципальні установи отримають доступ до інформації про дати кожного в’їзду та виїзду українських біженців з Польщі. Пояснюють зміни тим, що це допоможе запобігти випадкам незаконного отримання соціальних допомог, наприклад, коли особи вже виїхали з Польщі.

Агентство Телевидения Новости