ДБР затримало зрадника, призначеного окупантами «заступником міністра промисловості» Харківщини

Державне бюро розслідувань продовжує викривати зрадників та колаборантів, які прислужували росіянам під час окупації українських міст та селищ. Чергового з них затримано у Харкові.

До активної фази агресії рф колаборант працював головним державним інспектором одного з митних постів Харківської митниці, а коли прийшли росіяни – став «заступником міністра з промисловості» окупаційної адміністрації.

В умовах цинічного знищення агресором промисловості захопленої частини регіону, зрадник «зосередився» на активному вербуванні місцевого населення переходити на сторону рф. Зокрема, він підбирав кадри для окупаційної митниці, яка мала розташовуватися між тимчасово окупованою частиною Харківщини та так званими «лнр» та «днр». Для кандидатів зловмисник організував навчання та перевіряв знання російського законодавства.

Крім того, він займався і пропагандою. Вимагав публічно поширювати символіку країни агресора, а також був одним з головних дійових осіб під час «святкування» дня прапора рф у Куп’янську.

Втім, запустити в роботу окупаційну митницю йому так і не судилося. ЗСУ звільнили Куп’янськ, а він вирішив сховатися у Харкові, де його місце проживання встановили та затримали працівники ДБР.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури головному державному інспектору Харківської митниці повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України) та за фактом пособництва державі-агресору (ст. 111-2 КК України).

Наразі прокурором обласної прокуратури ініційовано перед судом питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі другого СВ територіального управління ТУ ДБР, розташованого в м. Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві.

Агентство Телевидения Новости