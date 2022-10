Військовий щоденник 12-річной харків’янки озвучили в Голівуді

Кіра Найтлі озвучила аудіоверсію щоденника 12-річної української дівчини Єви Скалецької “Ти не знаєш, що таке війна” (You Don’t Know What War Is). Цієї осені видання опублікувало видавництво Bloomsbury, що у Лондоні.

Коли Росія вдерлася до України 24 лютого, 12-річна Єва Скалецька почала записувати своє повсякденне життя, перш ніж тікати з Харкова зі своєю бабусею. Коли жити стало неможливо, вони виїхали в Європу і там їх зустріла Еліс Томпсон у новому будинку в Дубліні.

Акторка Кіра Найтлі, номінована на премію Оскар, озвучила британське видання книги, яке побачило світ 25 жовтня 2022 року. Щоденник 12-річної української дівчини Єви Скалецької “Ти не знаєш, що таке війна” став аудіокнигою і позиціонується як “зворушливий та безпосередній досвід, який просвітить молодих та старих читачів”.

Щоденник виставили на семистороннім аукціоні в червні 2022 року, там його виграло видавництво Bloomsbury. Пізніше вони запустили потужну медіакампанію у Великій Британії та Ірландії, й організували чимало заходів, які включали радіопередачі та друковані інтерв’ю з Євою Скалецькою, зокрема в журналі Times.

Щоденник, який представив Майкл Морпурго, порівнюють із щоденником Анни Франк за його потужне розуміння того, на що схожа війна очима дитини. Для публікації Bloomsbury співпрацював з УВКБ ООН, Агентством ООН у справах біженців.

“Ти не знаєш, що таке війна” справив на мене величезний вплив. Це неймовірно важлива історія, яка водночас сильна та глибоко зворушлива. Для мене велика честь бути частиною цієї публікації, яка розповідає незвичайну історію натхнення та хоробрості Єви,– сказала Найтлі.

Агентство Телевидения Новости