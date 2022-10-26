Репарації для України: у Європарламенті представили механізм виплат

За словами нардепа Олексія Гончаренка, механізм виплат репарацій розробив інститут, який уперше зробив доповідь про геноцид в Україні.

Європейським парламентарям представили механізм отримання Україною репарацій від Росії за збитки під час великого вторгнення, повідомив у своєму Telegram-каналі український нардеп Олексій Гончаренко, пише Фокус

За його інформацією, спецмеханізм розробив New Line Institute. Експерти пропонують такі рішення для отримання репарацій:

підписання багатостороннього договору, де зазначаються агресивні воєнні дії Росії проти України;договір підтверджує юридичне зобов’язання РФ повністю відшкодувати всі збитки, завдані Україні з лютого 2014 року;далі створюються спецкомісія та фонд;починається процедура конфіскації активів Росії (визначаються активи, що походять із державних джерел, відбувається їх заморозка, арешт, далі їх передають до фонду);комісія присуджує компенсацію, фонд розподіляє кошти.

“Експерти максимально чітко прописали дієвий механізм. Зараз дуже важливо вже починати робити все, щоб добитися відшкодування Україні всього завданого збитку. Росія має заплатити за все — у всіх сенсах цього слова”, — зазначив Олексій Гончаренко.

Чим відрізняються контрибуції від репарацій?

Репарації — це повне чи часткове відшкодування матеріальних збитків від війни. Платиться переважно у грошовій формі. Репарації отримує країна, яка виграла у війні від тої сторони, що зазнала поразки.

Контрибуція — платежі, які накладаються на державу, що програла, на користь переможця. Під час війни їх платить населення зайнятої території, а після кінця війни уряд переможеної країни.

Нагадаємо, раніше міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Міжнародний механізм примусового стягнення репарацій з Росії за руйнування в Україні має бути розроблений восени 2022 року.

У липні 2022 року на інвестиційній конференції у Лугано представники десятків країн та міжнародних організацій підписали підсумкову декларацію та зафіксували, що Україна відновлюватиметься, в тому числі, за рахунок конфіскованих російських активів. Як заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, у той момент сума завданих Україні збитків оцінювалася в $750 млрд.

Загалом Україна збирається стягнути з Росії репарації на суму щонайменше 300 млрд доларів. Ці гроші — еквівалент заморожених активів Банку РФ у країнах “Великої сімки”.

Агентство Телевидения Новости