Справу корегувальника, який навів ракету на ХОДА, передали до суду

Зрадник передавав інформацію агентурі ФСБ.

Слідчі закінчили досудове слідство у справі “агента ФСБ”. 37-річний харків’янин зацікавив правоохоронні органи своїми проросійськими висловами у соціальних мережах — найбільш за все він вихваляв кадирівців. Про це повідомив начальник Слідчого управління головного управління Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов.

“Під час проведення обшуку в оселі цього чоловіка, в переписках були знайдені повідомлення, де він розповідав про розташування особового складу військовослужбовців України”, — написав він.

За словами головного слідчого Харківщини, всього зрадник передав відомості щодо семи об’єктів Збройних сил України та Харківської обласної військової адміністрації — причому він передавав інформацію особам, які перебувають в агентурному апараті ФСБ.

Чоловіка обвинувачують за ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263-1, ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (державна зрада, зберігання та виготовлення зброї, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Обвинувальний акт скерували до суду.

Агентство Телевидения Новости