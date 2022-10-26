Глухий пес з Куп`янська оселився в Італії в маєтку оперної зірки

Известный итальянский тенор Андреа Бочелли приютил у себя дома в Италии собаку по кличке Джек, который семь месяцев провел в клетке в оккупированном РФ Купянске Харьковской области. Животное из-за взрывов в городе почти полностью потеряло слух, а также имело небольшое осколочное ранение на спине.

Историю его спасения и путешествия в Италию рассказал украинский военнослужащий, депутат Киевсовета Олесь Маляревич.

Животное было найдено на второй день после освобождения Купянска. Тогда депутат рассказал его историю своему американскому другу, который и нашел Джеку новый дом.

Перед долгой поездкой Джека прооперировали и удалили со спины старый осколок. После завершения лечения пес отправился в Италию. Теперь Джек находится в Тоскане.

Сын легендарного тенора Амос Бочелли рассказал, как Джек попал в их семью.

“У нас есть друг, которого зовут Амед. Он фантастический человек. Он всегда помогает людям в тех странах, которые сейчас проходят через трудные моменты. Я слежу за Амедом в Instagram, я решил также помочь этой собаке, которую увидел на его странице. Как-то он опубликовал видео с Джеком и я решил его сразу забрать к себе”, – рассказал Амос в эфире украинского телеканала “1+1”.

Агентство Телевидения Новости