На деокупованій території Харківщини відновлють автобусні маршрути

На сьоголні перевізники знову здійснюють рейси до населених пунктів 7 звільнених громад.

Із Харкова автобусами можна доїхати до Куп’янська, Вільхівки, Слобідського, Новопокровки, Чугуєва, Малої Рогані, Черкаської Лозової, Елітного та Кутузівки. Із Чугуєва – до Малинівки та Чкаловського.

В найближчий час буде відновленно автобусне сполучення: Харків – Ізюм та Харків – Липці.

На деокупованих територіях області триває розмінування, відновлення автомобільних доріг та мостів. Тож про повне та безпечне відновлення автобусних маршрутів зможемо говорити після відбудови дорожньої інфраструктури, повідомили в ХОВА

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