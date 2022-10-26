Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:20
Просмотров: 84

Рятувальники на Харківщині підірвались на міні: є загиблі та поранені

Рятувальники на Харківщині підірвались на міні: є загиблі та поранені

Сьогодні в Ізюмському районі на ворожу міну, попередньо протитанкову, наїхав автомобіль піротехніків ДСНС. На жаль, 1 людина загинула, 5 – отримали поранення.

Усі поранені госпіталізовані та отримують усю необхідну медичну допомогу. Стан 3 поранених медики оцінюють як тяжкий, 2 постраждалих мають поранення середнього ступеню тяжкості.

Вкотре наголошую, що мінна небезпека в області залишається дуже високою, – написав голова ХОВА Олег Синєгубов

Закликаю усіх бути максимально обережними. Не відвідуйте ліси, лісосмуги та поля, не ходіть узбіччями доріг. В жодному разі не торкайтеся підозрілих або незнайомих предметів.

Безпечно пересуватися можна лише по дорогах з твердим покриттям, там де уже провели розмінування вибухотехніки.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 