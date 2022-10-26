Рятувальники на Харківщині підірвались на міні: є загиблі та поранені

Сьогодні в Ізюмському районі на ворожу міну, попередньо протитанкову, наїхав автомобіль піротехніків ДСНС. На жаль, 1 людина загинула, 5 – отримали поранення.

Усі поранені госпіталізовані та отримують усю необхідну медичну допомогу. Стан 3 поранених медики оцінюють як тяжкий, 2 постраждалих мають поранення середнього ступеню тяжкості.

Вкотре наголошую, що мінна небезпека в області залишається дуже високою, – написав голова ХОВА Олег Синєгубов

Закликаю усіх бути максимально обережними. Не відвідуйте ліси, лісосмуги та поля, не ходіть узбіччями доріг. В жодному разі не торкайтеся підозрілих або незнайомих предметів.

Безпечно пересуватися можна лише по дорогах з твердим покриттям, там де уже провели розмінування вибухотехніки.

Агентство Телевидения Новости