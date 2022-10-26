Поки немає підстав вважати, що росіяни підірвуть дамбу Каховської ГЕС – заява представника ГУР

Від російської федерації можна очікувати будь-яких провокацій, проте станом на сьогодні немає підстав вважати, що росіяни підірвуть дамбу Каховської гідроелектростанції.

Про це в ефірі телемарафону заявив представник пресслужби Головного розвідувального управління МОУ Андрій Юсов, повідомляє Укрінформ.

«Потенційно, оскільки ми маємо справу з неадекватною державою, неадекватним урядом, є будь-які загрози. Тобто це держава, яка нехтує гуманітарними принципами, міжнародним правом, тому можливі різні провокації», — заявив Юсов.

Він також зазначив, що наразі немає підстав вважати, що рф здійснить підрив Каховської ГЕС.

«Стосовно Каховської ГЕС, сьогодні … не проведені необхідні роботи, не замінована ГЕС і дамба настільки, щоб можна було зробити підрив», — вважає Юсов.

Говорячи про можливість застосування росією ядерної зброї, представник розвідки зазначив, що «путін буде брязкати нею максимально гучно, щоб його почули, на нього звернули увагу».

«Але якщо уявити собі, що путін наважиться застосувати ядерну зброю, то це, власне, останній козир, який він використає. Питання — що далі», — заявив Юсов, додавши, що це малоймовірний сценарій, і в разі його реалізації це наблизить кінець росії.

Нагадаємо, як повідомляла група ІС, у разі підриву Каховської ГЕС російськими військами тимчасово окупований Крим залишиться без водопостачання щонайменше на 10-15 років

Агентство Телевидения Новости