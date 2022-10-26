Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 19:29
Просмотров: 128

На Харківщині розпочалася ексгумація на місці масового поховання українських військових

На Харківщині розпочалася ексгумація на місці масового поховання українських військових

На Харківщині поліцейські спільно з облпрокуратурою почали працювати на місці масового поховання українських військових, які загинули у квітні під час відступу, повідомив начальник ГУ Нацполіції в області Володимир Тимошко.

“За свідченнями місцевих жителів, рашисти збирали тіла у дві вантажівки. На цвинтарі скинули в яму. Насипом. Як дрова. Не зробили жодної позначки про поховання”, – написав Тимошко на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, мешканці села самостійно на Великдень поставили хрести та намагалися доглядати могилу.

У середу, 26 жовтня, через зливу поліція змогла вилучити лише три тіла з 17, які, за попередніми даними, там поховані.

“Слідчі дії триватимуть кілька днів. Ми обов’язково встановимо імена наших захисників. І обов’язково поховаємо їх по-людськи. Пам’ятаємо про кожного!” – пообіцяв Тимошко.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 