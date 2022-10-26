Втеча ЗС РФ із Харківської області: командувача “наступом” підвищили до генерала, – Reuters

За даними журналістів, полковника Івана Попова просунули на службі за провал операцій у Балаклії. Окупант хотів, щоб інших солдатів нагородили медалями, але ракети HIMARS змінили його плани.

Російський полковник Іван Попов, який командував окупантами у місті Балаклія Харківської області, отримав підвищення до генерала після відставки. Про це йдеться у розслідуванні агентства Reuters, пише Фокус

Автори матеріалу ознайомилися з документами, офіцерськими зошитами та щоденниками, які загарбники залишили під час відступу у Балаклії. З’ясувалося, що Попов та багато його старших офіцерів служать в 11-му армійському корпусі зі складу Балтійського флоту ВМФ Росії.

До повномасштабної війни в Україні Попов брав участь у чеченських війнах та у вторгненні до Грузії у 2008 році. Його дружина підтвердила Reuters, що командував військами на сході України. Під час відступу ЗС РФ з Харківської області він отримав поранення та провів місяць у лікарні.

Під час перебування у госпіталі він отримав звання генерала і збирався вирушити на нове завдання, але куди саме, дружина не сказала.

Проблеми із озброєнням — чому війська РФ залишили Харківську область

В офіцерських записах розповідається, як у липні російські війська під Харковом почали стикатися із серйозними викликами. Українські військові перейшли до визволення Гракова. Командувач Західного військового округу наказав не здавати цей населений пункт.

ЗС РФ під час операції втратили танк, 2 бронетранспортери та іншу техніку. Декілька десятків людей поранили, 7 загинули і 17 зникли безвісти, йдеться у звіті на ім’я Попова від 21 липня.

Після цієї операції Попов звернувся до начальства із проханням нагородити солдатів медалями за хоробрість. Двоє військових зі спілкуванням з Reuters зізналися, що не отримали нагороди.

Журналісти дізналися, що до кінця серпня війська РФ у Харківській області зазнавали труднощів через брак озброєння, частішали випадки дезертирства.

За кілька тижнів до відступу ЗС РФ потрапили під сильний обстріл із ракетних установок HIMARS. Високоточні ракети неодноразово вражали командні пункти ворога. Один з офіцерів, який прослужив у військах Балаклії 3 місяці, розповів Reuters, як його друг стік кров’ю на початку вересня після українського удару по командному пункту у сусідньому селі.

“Це гра в рулетку. Вам або пощастить, або вам не пощастить. Снаряди можуть приземлитися будь-де”, — зазначив він.

Успішні атаки ЗСУ змусили командування у Балаклії подумати над збільшенням чисельності військ у місті, але укомплектувати підрозділи вийшло лише на 71%. У деяких підрозділах цей показник був на рівні 20%. Офіцери скаржилися на відсутність боєприпасів та безпілотників.

Агентство Телевидения Новости