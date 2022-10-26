Окупанти взяли в облогу мешканців Першотравневого на Харківщині

Триває двісті сорок п’ята доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню.Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Разом з тим не припиняє вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Іванград, Андріївка, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське, Мар’їнка та Кам’янка Донецької області.Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. Протягом доби противник завдав ракетного удару та здійснив 11 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка білорусь і надалі продовжує підтримувати збройну агресію російської федерації проти України. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та задіяння ударних БпЛА з території республіки білорусь.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з використанням мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бочкове, Вільхуватка, Бударки, Чугунівка, Шевченкове, Стрілеча та Дворічна;на Куп’янському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Котлярівка, Піщане, Першотравневе, Фиголівка та Крохмальне;на Лиманському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вишневе, Греківка, Григорівка, Невське, Сергіївка та Зарічне;на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Соледар, Іванград, Торецьк, Курдюмівка, Майорськ та Озарянівка;на Авдіївському напрямку ворожі обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Мар’їнка, Водяне, Новомихайлівка, Первомайське, Авдіївка, Красногорівка, Невельське та Новокалинове.На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснив артилерійські обстріли у районах населених пунктів Оріхів, Времівка, Вугледар, Гуляйполе, Залізничне, Новопіль, Нескучне та Полтавка.На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Безпосередньо від вогню ворожої реактивної артилерії постраждало місто Нікополь.

Противник продовжує обладнання оборонних рубежів на лівому березі річки Дніпро.Російські загарбники обмежують право вільного пересування цивільних на тимчасово зайнятих територіях. Так, місцевим жителям населеного пункту Першотравневе Харківської області, заборонено залишати селище.

В російській федерації триває робота щодо поповнення бойових втрат. Відзначено вербування представниками приватних військових кампаній увʼязнених в закладах відбування покарання міста Брянськ та Брянській області.

За уточненою інформацією, підтверджено результати вогневого ураження противника протягом останніх днів. Так, в районах населених пунктів Коржове та Миколаївка Луганської області втрати окупантів склали до 60 осіб загиблими, не менше 10 осіб з них – офіцери.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала удару по району зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 склади з боєприпасами та 5 інших важливих військових об’єктів ворога

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