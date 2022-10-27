Британська розвідка: Кремлю стає все складніше ізолювати російське суспільство від наслідків війни

На думку британської розвідки, більш активне залучення регіональних чиновників у систему нацбезпеки Росії спрямоване на те, щоб відвернути увагу критики громадськості від центрального керівництва.

Про це, як пише “Європейська правда“, йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Британська розвідка звертає увагу, що 24 жовтня 2022 року прем’єр-міністр Росії Михаїл Мішустін заявив, що мер Москви Сергєй Собянін координуватиме “розробку заходів безпеки” в регіонах Росії.

Це послідувало за указом президента Росії Владіміра Путіна, який запровадив новий режим рівнів бойової готовності.

“Цей захід, ймовірно, призведе до більш тісної інтеграції регіональних губернаторів у систему національної безпеки Росії. Це ще один захід, спрямований на організацію суспільства, яке продовжує перебувати під тиском війни, розв’язаної Росією проти України” – йдеться в огляді.

На думку розвідки, більш активне залучення регіональних чиновників, ймовірно, принаймні частково спрямоване на те, щоб відвернути критику громадськості від національного керівництва.

“Кремль застосовував подібний підхід під час кризи COVID-19. Однак, ймовірно, Кремлю буде складніше ізолювати російське суспільство від наслідків “спеціальної військової операції” в Україні” – йдеться в огляді.

Нагадаємо, британська розвідка з червня нарахувала щонайменше шість актів саботажу на російській залізниці і прогнозує, що з часом російське керівництво все більше турбуватиметься з цього приводу.

Агентство Телевидения Новости