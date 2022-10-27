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Обстріл прикордонних сіл, доба на Харківщині

Обстріл прикордонних сіл, доба на Харківщині

Минулої доби ворог обстрілював розташовані недалеко від лінії розмежування та кордону з рф населені пункти Харківського, Куп’янського, Ізюмського та Чугуївського районів Харківської області, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, в тому числі і з території рф ворог обстрілював з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів: Чугунівка, Стрілеча, Дворічна, Кам’янка, Красне, Стариця, Берестове, Кислівка, Котлярівка та Фиголівка.

Вчора в Ізюмському районі на, попередньо, протитанковій міні підірвався автомобіль піротехніків ДСНС. За уточненими даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, 1 людина загинула, 6 – отримали поранення.

Протягом доби цивільних, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів, не зафіксовано. Втім, в Харківському районі на міні підірвався та отримав поранення 62-річний чоловік.

За минулу добу знешкоджено 291 вибухонебезпечний предмет, але мінна небезпека в області все ще дуже висока. Вкотре закликаю усіх до максимальної обережності.

На лінії зіткнення наші захисники продовжують бої з російськими окупантами.

Агентство Телевидения Новости

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