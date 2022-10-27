Путін не зацікавлений у перемовинах з Україною і все ще прагне воєнної перемоги – ISW

Останні заяви президента РФ Володимира Путіна свідчать про те, що він не зацікавлений у мирних перемовинах з Україною, а навпаки, ще досі прагне досягти своїх цілей: здобути воєнну перемогу та змінити діючу українську владу.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

26 жовтня на зустрічі з представниками спецслужб Співдружності Незалежних Держав (СНД) Путін зробив низку заяв щодо України.

Зокрема очільник Кремля наголосив, що Україна “втратила суверенітет”, а також звинуватив Сполучені Штати у тому, що вони начебто використовують Україну як “таран” проти Росії, Союзної держави Росії та Білорусі, ОДКБ та СНД.

Підтримав цю заяву спікер російської Держдуми В’ячеслав Володін, який у своїй промові заявив, що “Україна втратила здатність існувати як держава”, що “Україна окупована НАТО” та що “Україна стала колонією США”.

“Ця промова несумісна з переговорами на рівноправній основі про припинення вогню, не кажучи вже про розв’язання конфлікту, який розпочала Росія. Натомість це рішуче свідчить про те, що Кремль все ще прагне воєнної перемоги в Україні та зміни режиму в Києві, що вплине на постійну переорієнтацію України від Заходу на контроль Росії. Це також вказує на те, що цілі Путіна виходять за межі території, яку він стверджував, що анексував, не кажучи вже про території, які насправді контролюють його сили”, – резюмували експерти ISW

Агентство Телевидения Новости