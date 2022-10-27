Ампутації кінцівок, тяжкий стан – лікарі розповіли про рятувальників, які підірвалися на міні

Нагадаємо, що 26 жовтня, в Ізюмському районі на ворожу міну, попередньо протитанкову наїхав автомобіль ДСНС Один сапер загинув на місці, шестеро отримали поранення.

На зараз відомо, що 5 постраждалих піротехніків у вкрай важкому, але стабільному стані. У трьох – ампутації кінцівок, в одного – численні переломи та пошкодження ока, ще один із черепно-мозковою травмою. Усі молоді хлопці до 30 років, повідомили в ХОВА.

Ще один отримав незначні поранення, проходить амбулаторне лікування.

Агентство Телевидения Новости