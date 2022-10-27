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Четверо постраждалих: ДБР встановлює обставини ДТП у Харкові

Четверо постраждалих: ДБР встановлює обставини ДТП у Харкові

Напередодні, 26 жовтня, на вулиці Шевченко, 327, не розминулися Nissan Violet та Honda Civic: четверо людей отримали травми.

За кермом одного з автомобілів перебував працівник одного з правоохоронних органів регіону, повідомили в пресслужбі Територіального управління ДБР у Полтаві.

На місце ДТП одразу прибули співробітники ДБР для встановлення всіх обставин.

За попередньою інформацією, в результаті автопригоди двоє учасників ДТП отримали тілесні ушкодження середньої ступені тяжкості, ще у двох потерпілих – легкі тілесні ушкодження.

Досудове розслідування розпочато за ч. 1 ст. 286 КК України.

Агентство Телевидения Новости

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