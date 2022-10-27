Світло на Харківщині почали відключати на 7-8 годин

“Сьогодні є відключення за графіком аварійних відключень — Мерефʼянський, Люботинський, Близнюківський, Кегичівський, Барвінківський, Зачепилівський, Красноградський та Зміївський райони електричних мереж”, — пояснили в Харківобленерго

Зазначимо, деякі місцеві ради за день попереджають людей про відключення світла. Зокрема, люботинців попередили про те, що світла не буде з 9:00 до 17:00, у Близнюках – з 9:00 до 16:00.

Поки що в Харкові не застосовують керовані відключення електроенергії, але орієнтовно з 31 жовтня це стане можливим. Без світла будуть залишати окремі районі та житлові будинки. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі національних каналів.

“Що стосується відключень… Наразі у нас зазнали відключень десять громад і по місту Харкову поки що таких відключень немає. Однак, все одно, ми, аналізуючи той стан електромереж, який у нас наразі є, до цього прийдемо, напевно. І з наступного тижня будемо застосовувати планові відключення по Харкову. Це будуть відключатися окремі райони, окремі житлові будинки. Лише на декілька годин”, — пояснив він.

Агентство Телевидения Новости