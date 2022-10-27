Бійці Харківського окремого батальйону ТрО показали результати роботи української артилерії

Знищена рашистська техніка: спалені танки, РСЗВ «Град» та заряджаючі машини, «Ураган». Так виглядає озброєння «першої армії світу» після знайомства з українсько. Артилерією.

Фото зроблені на сході України в зоні відповідальності Харківського окремого батальйону територіальної оборони.

«Можна вічно дивитись на три речі: як горить мордорська техніка, як тікають орки та як працює українська артилерія», йдеться на сторінці підрозділу в Facebook.

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