Вісім громад Харківщини частково без світла – Харьковоблэнерго

В восьми громадах Харківщини сьогодні частково обмежують електропостачання. Це Богодухівський, Валківський, Дергачівський, Золочівський, Краснокутський, Лозівський, Сахновщинський, Первомайський райони.

Як повідомили в пресслужбі Харківобленерго, жадна громада не залишиться повністю буз світла – вимикати споживачів будуть почергово. Скласти графік обіцяють найближчими днями.

Зранку електрику частково вимикали в Мереф’янському, Люботинському, Близнюківському, Кегичівському, Барвенківському, Зачепилівському, Красноградському та Зміївському районах.

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