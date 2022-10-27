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На вулиці Харкова виїдуть 7 чеських автобусів

На вулиці Харкова виїдуть 7 чеських автобусів

Ось такі сім автобусів – 12-ти, 15-ти та 18-ти метрів довжини – виходять завтра на маршрути. Мер Харкова показав, який транспорт з’явиться на харківських вулицях. Автобуси Харкову надала Чехія.

Два автобуса курсуватимуть маршрутом 69е – від селища Жуковського до метро «Університет» через вулицю Рудика, повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

Ще п’ятьма посилять два інші напрямки: від 602 мікрорайону до Клочківської («УкрНДІпротезування») та від вулиці Натал’ї Ужвій до автостанції «Індустріальна».

Агентство Телевидения Новости

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