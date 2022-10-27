Помічений у Монако харківський бізнесмен Войтенко вважає, що скандал довкола його імені штучно розганяють політики з колишньої ОПЗЖ

Харківський бізнесмен, власник сільгосппідприємства “Шарівка” Олександр Войтенко, який став фігурантом розслідування “Української правди”, упевнений, що скандал навколо його імені штучно роздмухують політичні постаті з колишньої ОПЗЖ, щоб дискредитувати його батька

Про це Олександр Войтенко заявив в інтерв’ю харківському виданню “Думка”.

За його словами, хайп на темі його поїздки до Європи “намагаються зробити колишні політичні постаті з колишньої ОПЗЖ”. “Вони штучно роздмухують всю цю ситуацію, щоб підірвати довіру до влади, дискредитувати владу в районі, в регіоні, у всій країні. Я впевнений, що метою всіх цих атак є не стільки я, скільки мій батько. Це все штучно створюється, щоб його дискредитувати”, – додав бізнесмен.

За словами Войтенка, його батько працює на посаді голови Красноградської районної військової адміністрації. “І з першого дня війни знаходиться на робочому місці, і, не побоюся цього слова, на межі своїх сил фізичних та моральних все робить для перемоги України. Це все робиться на його адресу, щоби його дискредитувати. Штучно створюється в його бік ситуація. Я так це бачу”, – наголосив Олександр Войтенко.

Войтенко підтвердив, що у розслідування Ткача потрапив його автомобіль Mercedes-Maybach і що він був за кермом цього авто. “Договір на купівлю автомобіля був підписаний у серпні 2021 року. Частина оплат за автомобіль пройшла в 2021 році, частина – вже в 2022 році. Автомобіль куплений за безготівковим розрахунком, а значить, абсолютно прозоро. Вартість автомобіля – в районі 7 млн ​​грн, з яких до бюджету підприємство заплатило 1,43 млн грн податків”, – зазначив бізнесмен.

При цьому він наголосив, що жодними пільгами, преференціями, правилами “нульового розмитнення” його підприємство не користувалося. “Якщо є бажання, я запрошую Михайла Ткача відвідати Харківщину, відвідати моє підприємство, зрозуміти, як живе аграрій сьогодні, як ми працюємо в умовах війни, поспілкуватись із трудовим колективом, з жителями громади, з військовими. Я не хочу зараз піаритися, мені це не потрібно, я не політик: як і скільки я всього зробив під час війни. Але якщо Михайлу буде цікаво показати своїй публіці реальну інформацію, я завжди радий, будь ласка”, – додав Войтенко.

Також він розповів, що за кордон він виїжджав офіційно та був там 10 днів. Під час поїздки відвідав кілька міст, а у Монако був лише кілька днів. “Цілей у моєї поїздки було дві. Перша – це гуманітарні питання, про які я сказав. Друга мета – це питання бізнесу… Зокрема, в Монако я мав дві зустрічі щодо експорту сільгосппродукції. При цьому я хочу зазначити, що весь час з початку війни я перебуваю в Україні. Підприємство працює, ні на один день ми не припиняли роботу. Ми працювали навіть в умовах, коли лінія фронту, а ми на Харківщині знаходимося, була дуже близька до нас”, – наголосив бізнесмен.

Він також спростував інформацію журналістів, що купував за кордоном дорогі речі вартістю кілька десятків тисяч доларів. “Дорогі речі я не купував, хоча можу собі це дозволити… Зараз війна! Дорогі та брендові речі мені не потрібні. Зараз я сконцентрований на роботі свого підприємства, на допомозі громаді, на підготовці до нового агросезону, на допомозі військовим”, – сказав Войтенко .

Нагадаємо, раніше журналіст “Української правди” Михайло Ткач повідомив, що автомобіль Mercedes-Maybach, що належить Олександру Войтенку – сину голови Красноградської ВРА Віктора Войтенка, був помічений на КПП Тисобеч, і Олександр Войтенко нібито віз через кордон брендові речі на десятки тисяч доларів.

Агентство Телевидения Новости