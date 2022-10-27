На деокупованій Харківщині створили 8 військових адміністрацій, призначено керівників
Президент України Володимир Зеленський затвердив створення ще 8 військових адміністрацій на звільнених від окупантів територіях Харківській області та призначив керівників. Про це повідомляє ХОВА.
Зокрема створено:
– Вовчанську міську військову адміністрацію Чугуївського району, начальник – Тамаз Гамбарашвілі;
– Дворічанську селищну військову адміністрацію Купʼянського району, начальник – Галина Турбаба;
– Кіндрашівську сільську військову адміністрацію Купʼянського району, начальник – Сергій Костюков;
– Куньєвську сільську військову адміністрацію Ізюмського району, начальник – Сергій Мовчан;
– Купʼянську міську військову адміністрацію Купʼянського району, начальник – Андрій Беседін;
– Петропавлівську сільську військову адміністрацію Купʼянського району, начальник – Ольга Козирєва;
– Печенізьку селищну військову адміністрацію Чугуївського району, начальник – Олександр Гусаров;
– Чкаловську селищну військову адміністрацію Чугуївського району, начальник – Сергій Котенко.