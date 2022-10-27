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На деокупованій Харківщині створили 8 військових адміністрацій, призначено керівників

На деокупованій Харківщині створили 8 військових адміністрацій, призначено керівників

Президент України Володимир Зеленський затвердив створення ще 8 військових адміністрацій на звільнених від окупантів територіях Харківській області та призначив керівників. Про це повідомляє ХОВА.

Зокрема створено:

– Вовчанську міську військову адміністрацію Чугуївського району, начальник – Тамаз Гамбарашвілі;

– Дворічанську селищну військову адміністрацію Купʼянського району, начальник – Галина Турбаба;

– Кіндрашівську сільську військову адміністрацію Купʼянського району, начальник – Сергій Костюков;

– Куньєвську сільську військову адміністрацію Ізюмського району, начальник – Сергій Мовчан;

– Купʼянську міську військову адміністрацію Купʼянського району, начальник – Андрій Беседін;

– Петропавлівську сільську військову адміністрацію Купʼянського району, начальник – Ольга Козирєва;

– Печенізьку селищну військову адміністрацію Чугуївського району, начальник – Олександр Гусаров;

– Чкаловську селищну військову адміністрацію Чугуївського району, начальник – Сергій Котенко.

Агентство Телевидения Новости

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