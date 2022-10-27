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Відсутність вуличного освітлення вплинула на криміногенну обстановку, – Терехов

Відсутність вуличного освітлення вплинула на криміногенну обстановку, – Терехов

Харківський міський голова Ігор Терехов звернувся до правоохоронних органів, щоб збільшити кількість патрульних поліцейських на Північній Салтівці.

Про це мер повідомив сьогодні, 27 жовтня, в ефірі національного телемарафону.

За його словами, на кількість правопорушень вплинула, у тому числі, відсутність вуличного освітлення, яке під час війни не включають з метою безпеки та економії електроенергії:

«Темні вулиці вплинули, особливо в районі Північної Салтівки. Думаю, що поліцейські впораються з цією ситуацією та посилять патрулювання, щоб запобігти правопорушенням».

Агентство Телевидения Новости

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