Відсутність вуличного освітлення вплинула на криміногенну обстановку, – Терехов

Харківський міський голова Ігор Терехов звернувся до правоохоронних органів, щоб збільшити кількість патрульних поліцейських на Північній Салтівці.

Про це мер повідомив сьогодні, 27 жовтня, в ефірі національного телемарафону.

За його словами, на кількість правопорушень вплинула, у тому числі, відсутність вуличного освітлення, яке під час війни не включають з метою безпеки та економії електроенергії:

«Темні вулиці вплинули, особливо в районі Північної Салтівки. Думаю, що поліцейські впораються з цією ситуацією та посилять патрулювання, щоб запобігти правопорушенням».

Агентство Телевидения Новости