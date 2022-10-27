У звільнених громадах Харківської області знову відкриваються аптеки: адреси

Щонайменше 18 приватних аптек уже запрацювали в населених пунктах, які були в російській окупації або на лінії ворожого вогню.

Тепер люди можуть, як і до війни, купувати необхідні препарати, користуватися програмою «Доступні ліки». Також у населених пунктах, де немає банкоматів, у аптеках можна зняти готівку, повідомляє ХОВА.

Зокрема, у Балаклії вже на 20-й день після звільнення відкрилася «Аптека оптових цін» за адресою: вул. Жовтнева, 37.

На 18-й день після деокупації відновила роботу «Аптека 9-1-1» в Ізюмі на вулиці Київській,13. Завдяки генератору та інтернету StarLink відвідувачі можуть стабільно отримувати медикаменти, зокрема, за програмою «Доступні ліки» та електронними рецептами. Днями для ізюмчан відчинили свої двері ще дві «Аптеки оптових цін»: на вул. Московська, 29 А та на вул. Гагаріна, 18/2.

Запрацювала аптека і в смт Донець на вул Центральна, 11.

У селищі Малинівка Чугуївського району через обстріли не працювала жодна аптека. 26 вересня на вул. Євдокії Ткаченко, 2А відкрилася «Аптека 9-1-1».

Ще 2 аптеки відновили у вересні свою роботу в місті Барвінкове: «Аптека оптових цін» на вул. Центральна,12 та «Аптека 9-1-1» на вул. Центральна, 23. Обидва приміщення були значно пошкоджені ворожими снарядами. Однак ремонтні роботи провели в максимально короткий термін і наразі аптеки обслуговують пацієнтів.

Селище Печеніги довгий час перебувало майже на лінії зіткнення. 24 вересня відчинила свої двері «Аптека оптових цін» за адресою: вул. Харківська, 74А.

У вересні та на початку жовтня Аптечна мережа 9-1-1 відкрила аптеки в смт Шевченкове на вул. Парковій, 17/9, в селищі Савинці на вул. 20 Гвардійської дивізії, 9 і в селі Липці на вул. Пушкінській, 100.

Також відновили роботу 2 аптеки в Золочеві: на вул. Центральна 25 А і вул. Центральна 7. У смт Васищеве Безлюдівської громади працює аптека на вул. Орєшкова, 57Б.

Незабаром запрацюють аптеки у Боровій, Великому Бурлуці та Чкаловському.

Агентство Телевидения Новости