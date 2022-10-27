За добу підрозділи ППО збили гелікоптер Ка-52 «Алігатор» та штурмовик Су-25

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 27 жовтня. 246 доба війни.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання позицій на окремих напрямках, зокрема на лівому березі річки Дніпро, активно веде повітряну розвідку.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Республіка білорусь продовжує підтримувати збройну агресію російської федерації проти України, надаючи свою територію, повітряний простір та інфраструктуру. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів, включно із задіянням ударних БпЛА.

На Слобожанському напрямку ворог здійснював обстріли з території російської федерації із використанням артилерії різних типів в районах населених пунктів Чугунівка, Стрілеча, Дворічна, Кам’янка, Красне, Стариця.

На Куп’янському напрямку з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії окупанти обстрілювали населені пункти Берестове, Кислівка та Фиголівка.

Протягом попередніх днів підтверджено знищення двох складів боєприпасів та понтонної переправи з військовою технікою противника у Херсонській області.

Авіація Сил оборони, поточної доби, завдала 14 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника. За добу підрозділи протиповітряної оборони збили ворожий гелікоптер та літак – за попередньою інформацією Ка-52 «Алігатор» та штурмовик Су-25.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки окупантів.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости