Міна була пластикова, пристрій її не знайшов: обставини трагедії під час розмінування Харківщини

В Укренерго розповіли, як триває робота на деокупованій Харківщині, де ворог залишив гектари мінних полів. Вчора, 26 жовтня, машина ремонтників «Укренерго» підірвалася на протитанковій міні. Загинув сапер ДСНС, майстер «Укренерго» госпіталізований з пораненням.

За день до цього начальник дільниці, який координує роботу бригад, розповів про ремонтні роботи.

Дмитро, начальник одного з будівельно-ремонтних центрів НЕК «Укренерго»:

«Бригади виконують аварійно-відновлювальні роботи на лінії, що проходить через місця, де велись жорстокі бої. Там лише на одній ділянці знайдено 1200 пошкоджень проводу та 19 повалених опор (лінія протяжністю до 200 км). Всього на лінії 33 опори лежать на землі. Руйнування неймовірні!

14 жовтня ми приступили до виконання робіт. Спочатку протягом тижня обстежували пошкодження. Такої замінованої місцевості ми ще не бачили. Раніше, коли я чув про заміновані поля, не уявляв, як то виглядає. Тепер побачив на власні очі. Тільки ми почали виконувати роботи, військові підірвалися на протитанковій міні у 500 м від нас. Потім молоді хлопці з ДСНС підірвалися на машині: двоє загинули, четверо поранені. А ми з ними 40 хвилин тому розмовляли. Досвідчені фахівці, дуже ретельно все перевіряли. Вони три дні розміновували під’їзну дорогу до опори, де знаходились ворожі бліндажі. Служба ДСНС потім повідомила, що та міна була пластикова, тому пристрій її не знайшов. У таких умовах працювати дуже важко.

З першого дня ми співпрацюємо з ДСНС. Кожну ділянку сапери перевіряють і тільки потім допускають нас до робіт. Одного дня бригада ДСНС в одному прольоті між опорами дістала 30 протитанкових мін. Тож дуже багато часу витрачається на обстеження місцевості і потім виконання робіт. Зараз всі бригади виконують аварійно-відновлювальні роботи, щоб подати напругу. Наші лінійники настроєні позитивно. Говорять, головне, щоб Україна перемогла якнайшвидше».

Агентство Телевидения Новости