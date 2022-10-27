Спецтехніка для механізованого розмінування працюватиме в Харківській області

Armtac 400 – найбільша і найефективніша машина для розмінування вартістю понад 18 млн грн. І вона вже виконує завдання в Харківській області, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

З Armtac 400 сапери будуть захищеними. Адже автомобіль має дистанційне керування на відстані до 800 м. Це гарантує оператору безпеку. Також керувати машиною можна вручну – всередині броньованої та звукоізольованої кабіни.

Armtac 400 може зачищати понад 2 400 м² території на годину, знешкоджуючи вибухонебезпечні залишки на глибині 55 см. А потужна конструкція захищає машину від протитанкових мін вагою до 10 кг.

ДСНС розміновує від 1000 до 1500 боєприпасів щодня. Нова машина допоможе робити це швидше та безпечніше.

За словами Федорова, придбати спецмашину для розмінування стало можливим завдяки донатам українців через UNITED24. Зараз Укрпошта запустила марку з легендарним собакою-сапером Патроном, щоб купити ще один Armtac 400.

Агентство Телевидения Новости