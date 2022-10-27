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27.10.2022 20:33
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Перетинав дорогу у невстановленому місці: в центрі Харкова загинув пішохід

Перетинав дорогу у невстановленому місці: в центрі Харкова загинув пішохід

Сьогодні о 13:40 на проспекті Героїв Харкова, 41, водій автомобіля ВАЗ 21104 скоїв наїзд на пішохода, який перебігав проїжджу частину у невстановленому для цього місці.

Від отриманих травм 40-річний чоловік помер на місці, повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

Слідчими вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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