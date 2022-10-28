Харків та область – доба без ворожих обстрілів

За добу з 27 по 28 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 19 оперативних виїздів, з яких:

5 – на ліквідацію пожеж;

5 – на аварійно-рятувальні роботи;

8 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

1 – інші виїзди.

Протягом доби пожеж, що трапились внаслідок ворожих обстрілів, не зафіксовано.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 247 вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міст Куп‘янська та Ізюма рятувальники доставили 36 т води.

Агентство Телевидения Новости