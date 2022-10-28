Харківщина: піротехніки ДСНС знешкодили 247 вибухонебезпечних предметів

Протягом минулої доби російські війська продовжили обстріли населених пунктів Харківщини, що розташовані близько до лінії зіткнення та кордону з рф, повідомляє ХОВА.

Зокрема з території рф обстрілювалися населені пункти Вільхуватка, Вовчанськ, Охрімівка і Стариця Чугуївського та Куп’янського районів. Крім того з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії окупанти вели обстріли районів населених пунктів Дружелюбівка та Петро-Іванівка в Ізюмському та Куп’янському районах.

Протягом доби цивільних, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів, не зафіксовано.

На звільнених територіях Харківщини триває розмінування. За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 247 вибухонебезпечних предметів.

На лінії зіткнення наші захисники ведуть бойові дії з окупантами, завдаючи їм нових втрат.

Агентство Телевидения Новости