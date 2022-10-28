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Укрзалізниця презентувала новий графік руху поїздів з Харківщини

Укрзалізниця презентувала новий графік руху поїздів з Харківщини

Укрзалізниця оновила маршрути потягів, що прямують з Харкова

Поїзд №65/66 Харків – Умань сполучить обидва міста з Дніпром;

Поїзд № 111/112 Ізюм – Київ надасть прямий поїзд далекого сполучення до столиці для жителів героїчної деокупованої Харківщини;

№ 15/16 Харків – Івано-Франківськ подовжено до Рахова;

№ 17/18 Харків – Львів подовжено до Ужгорода;

№ 21 Харків – Львів подовжено до Трускавця;

№ 45/46 Харків – Ужгород повертається до курсування через Суми, що надасть зручне сполучення північно-східному регіону з Закарпаттям;

№ 723 Харків – Київ вирушатиме з Харкова о 17:06, прибуватиме в Київ о 22:07;

№ 725 Харків – Київ вирушатиме з Харкова о 07:15, прибуватиме в Київ о 12:19;

№ 724 Київ – Харків вирушатиме з Києва о 15:53, прибуватиме до Харкова о 20:53.

Агентство Телевидения Новости

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